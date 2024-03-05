ماذا قال مدرب الميرنجي؟

TOD TVتحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة لايبزيج غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج الديار في موقعة الذهاب بهدف نظيف سجله براهيم دياز، ويحتاج إلى عدم الخسارة في ملعبه، من أجل بلوغ ربع النهائي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم: "أعتقد أننا جاهزون لإظهار التحسن، لايبزيج فريق خطير للغاية في التحولات، لكن عودة روديجر تطمئننا، وتقديم مباراة متكاملة فقط هو ما سيمنحنا الفوز".

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وأوضح أنشيلوتي أن "ريال مدريد يعد على رأس الفرق المرشحة للتتويج بدوري الأبطال".

وتطرق أنشيلوتي إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها جود بيلينجهام في مواجهة فالنسيا بالدوري: "لم أتحدث معه بخصوص أي شيء، لقد تلقى البطاقة الحمراء بسبب شعوره بالإحباط قليلًا، لكنه لم يقل أي كلمات غير لائقة للحكم".

وزاد: "لم يعد هناك أي هدوء في أي مباراة، ونحاول عدم التفكير في التحكيم، أما بالنسبة لقناة ريال مدريد (فهي وسيلة إعلامية تتمتع بحرية التعبير)".

وفيما يتعلق بمستقبله مع ريال مدريد، ختم: "أحب وظيفتي وأحببتها أكثر هنا في ريال مدريد، أحب إدارة الأمور هنا واللحظات الصعبة والسعيدة، سعيد جدا لأنني في النادي الأفضل بالعالم".

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