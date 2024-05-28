أنشيلوتي في "حيرة ممتعة" قبل نهائي الأبطال .. "قاهر صلاح" يتحدى نظرية الساعة السويسرية!

العجوز الإيطالي يؤجل قراره إلى آخر لحظة

حسمت جميع الفرق الأوروبية مصائرها مع انتهاء جميع المنافسات المحلية والقارية، بينما تتبقى أم المعارك التي تجعل جماهير ريال مدريد، في حالة ترقب حتى آخر لحظة في الموسم.

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة مصيرية مع بوروسيا دورتموند الألماني، السبت المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن، بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودائمًا ما تحمل النهائيات الأوروبية قدرًا كبيرًا من التنافسية والقوة، إلا أنه في وجود ريال مدريد يصعب القول بأن الحظوظ متساوية بين الفريقين، حيث لا يرحم الميرنجي منافسيه في بطولته المفضلة التي حقق لقبها 14 مرة (رقم قياسي)، بينما خسر في النهائي 3 مرات فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويقدم النادي الملكي أداءً استثنائيًا هذا الموسم في دوري الأبطال، حيث يتسلح بكتيبة من النجوم التي جعلته المرشح الأول للقب، وهو ما يجعل جماهيره في حالة اطمئنان بشكل كبير قبل المباراة النهائية، لكن يبقى سؤال وحيد هو ما يقلق راحتها.. من يحرس عرين ريال مدريد في دوري الأبطال؟

صعوبة الإجابة على السؤال، تكمن في جاهزية الحارسين، أندري لونين وتيبو كورتوا لهذه المهمة، حيث يقدم الأوكراني أداء مثاليًا هذا الموسم وله الفضل الأكبر في بلوغ النهائي، بينما تمثل عودة البلجيكي إضافة كبرى لعرين الملكي قبل هذه المواجهة المصيرية.

أندري لونين .. المنقذ أحق بالاستمرار

قطاع كبير من جماهير ريال مدريد، يميل إلى استمرار الاعتماد على الحارس الأساسي هذا الموسم والذي تسلم عرين الملكي مستغلًا إصابة كورتوا القوية بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة مطلع الموسم الجاري، والتي أبعدته عن الفريق منذ شهر أغسطس 2023.

بدأ الصراع بالتبادل مع الحارس الثالث كيبا أريزبالاجا، إلا أن لونين استطاع أن يثبت قناعات مدربه كارلو أنشيلوتي، ويفوز بمركز حراسة المرمى في أوقات حاسمة، وقدم أداء مميزًا قاد الفريق لحسم لقب الليجا والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

وشارك لونين مع ريال مدريد في 31 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبلت شباكه 32 هدفًا لكنه خرج بشباك نظيفة 12 مرة.

كما أن إحصائيات الحارس الأوكراني في دوري الأبطال مبشرة للغاية، حيث لعب 8 مباريات من أصل 12 خاضها الملكي بالبطولة، خرج بشباك نظيفة مرتين واستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما بلغ معدل تصدياته الناجحة 78%.

ونجح لونين في صد ركلة ترجيح مصيرية من البرتغالي بيرناردو سيلفا، كانت سببًا مباشرًا في فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي (5-4) وعبور عقبة الدور ربع النهائي من عقر دار الإنجليز.

تيبوا كورتوا .. عودة وحش الأبطال

قطاع آخر يرجح ضرورة عودة الحارس الأساسي إلى مكانته، خصوصًا أنه الأجدر بهذا الموعد الكبير ويملك خبرات ضخمة في مثل هذه المباريات، كما أنه تم تأهيله بصورة جيدة وعاد للمباريات تدريجيًا.

وفور حسم ريال مدريد للقب الليجا، منح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الحارس البلجيكي الفرصة في المشاركة بالمباريات في الأسابيع الأخيرة، حيث لعب 4 مباريات كاملة أمام قادش، غرناطة، ألافيس وريال بيتيس.

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وما يدعم من حظوظ كورتوا في المشاركة أيضًا هو خروجه من المباريات الأربع بشباك نظيفة، حيث أثبت أنه عاد بقوة لمكانه الأصلي وقدم مبررًا منطقيًا لمدربه بضرورة الاستعانة به في نهائي الأبطال.

ويستعين القطاع المؤيد للاستعانة بكورتوا في مواجهة بوروسيا دورتموند، بأداء الحارس البلجيكي في آخر نهائي أوروبي خاضه الملكي والذي كان أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال 2021-2022.

ورغم أفضلية ليفربول الكاسحة في هذا المباراة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، فإن كورتوا نجح في التصدي ببراعة لنحو 10 هجمات وتصويبات خطيرة من نجوم الريدز على رأسها فرصة لا تصد من النجم المصري محمد صلاح، ليحافظ لفريقه على هدف التقدم الذي أحرزه البرازيلي فينيسيوس ومن اللقب الرابع عشر للملكي.

أنشيلوتي في حيرة ممتعة

الحقيقة أن صاحب القرار النهائي في هذا الأمر، هو الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يبدو أنه يعيش نفس الحيرة مع الجماهير، حيث كان السؤال المكرر في آخر 3 مؤتمرات صحفية له عن اختياره لحارس نهائي دوري الأبطال، بينما كانت إجابته دائمًا على الحياد.

وتحدث كارلو عن الحارس الأساسي في موقعة دورتموند، قائلًا: "الحارسان يستحقان المشاركة ضد دورتموند، لونين قدم موسمًا رائعًا، ويعرف الجميع جودة كورتوا، وأعتقد أنني سأتخذ القرار النهائي قبل المباراة مباشرة".

وأضاف: "أنا أحب هذا النوع من النقاشات الخارجية، خاصة في مثل هذه الأسابيع عندما لا يكون لدي الكثير لأفعله، لذا إذا أخبرتك من سيبدأ، فسأفوت الاستماع إلى المناظرات الممتعة في الأيام القليلة القادمة لأن ذلك سيكون قد انتهى بالفعل!".

درس مصري بقيادة سويسرية

الموقف الذي يقع فيه أنشيلوتي حاليًا، يشبه كثيرًا حال السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي المصري، الذي تعرض حارسه الأساسي محمد الشناوي لإصابة طويلة في شهر يناير واضطر للاعتماد على بديله الصاعد مصطفى شوبير.

"شوبير الابن" تألق وقاد الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال دون أن تهتز شباكه بأي هدف، وجاء ذلك بالتزامن مع تعافي الشناوي وعودته للتدريبات قبل موقعة الترجي التونسي في نهائي البطولة.

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إلا أن المدرب الملقب بـ"الساعة السويسرية" كان حاسمًا في قراره، فقرر الاعتماد على الحارس الأجهز فنيًا وبدنيًا والذي يشارك في الفترة الأخيرة، وبالفعل شارك مصطفى شوبير وخاض مباراتي النهائي (ذهابًا وإيابًا)، دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

وكان هذا الموقف حاضرًا عندما لعب الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي أمام الوداد المغربي، وقتها تعرض الشناوي لإصابة خفيفة حرمته من المشاركة في مباراة الذهاب بالقاهرة التي خاضها مصطفى شوبير وفاز الأهلي (2-1).

وعاد كولر لسياسة الحارس الأساسي مرة أخرى بالاعتماد على الشناوي في الإياب بالمغرب، حيث تعادل الأحمر (1-1) وفاز باللقب من معقل النادي البيضاوي.