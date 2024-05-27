أنشيلوتي قبل نهائي الأبطال: أؤمن بالخرافات لسبب وحيد.. وما زلت حائرًا بين لونين وكورتوا!

"لسنا الطرف المرشح للفوز"

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: "ندخل أسبوع النهائي بشكل جيد وثقة، كل الأشياء إيجابية، إنه أسبوع للاستمتاع، لدينا فكرة أننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية خلال الموسم، وسنستمتع بذلك حتى يوم اللقاء، وسنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف: "لا أعتقد أننا الطرف المرشح للفوز، حيث نواجه فريقًا يستحق الفوز أيضًا، لقد أظهروا الجودة والالتزام، ويجب أن نعاني ونقاتل كما حدث في كل النهائيات".

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وعن الحارس الأساسي في موقعة دورتموند، علق: "الحارسان يستحقان المشاركة ضد دورتموند، لونين قدم موسمًا رائعًا، ويعرف الجميع جودة كورتوا، وأعتقد أنني سأتخذ القرار النهائي قبل المباراة مباشرة".

وتابع: "إنها أهم مباراة في الموسم بالنسبة للجميع، هذا النهائي هو التاسع لي في دوري الأبطال، إذا أخذت في الاعتبار النهائيات التي تواجدت بها كلاعب، أشعر بسعادة الآن، وفي نفس الأسبوع سيأتي القلق، لذا قبل أن يأتي الخوف أريد أن أستمتع به، يأتي التوتر بعد ظهر يوم السبت، إنه أمر طبيعي تمامًا، ويأتي في كل مباراة ولدي خبرة وثقة كبيرة في فريقي".

وسئل أنشيلوتي عن مدى إيمانه بالخرافات قبل النهائي، فرد: "أعتقد في القليل من الخرافات لأنني تعلمت أن عدم الاعتقاد بها يمنحك حظا سيئا، سأستمتع بها، نحن ندرك أننا فعلنا شيئًا جيدًا وعلينا أن نقدم كل ما لدينا".

وختم: "لست طبيبًا نفسيًا لكن لدي خبرة. العلاقة الشخصية أهم شيء. أعامل الناس باحترام. نتحدث عن جوانب كرة القدم، وعن الحياة الشخصية. إنني أتواجد مع لاعبي فريقي أكثر من زوجتي وأطفالي، إذا لم تكن العلاقة جيدة فلن نقوم بعمل جيد".