4 أهداف في 17 دقيقة.. كابوس ميليتاو يريح أعصاب أنشيلوتي!

ريال مدريد لم يبحث عن الفوز أمام فياريال...

استقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على ثنائية قلب الدفاع في مواجهة بوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد التعادل أمام فياريال (4-4)، أمس الأحد ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإنه كانت هناك شكوك حول المدافع الثاني الذي سيرافق أنطونيو روديجر في المواجهة المرتقبة، بعد عودة إيدر ميليتاو من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن معظم فترات الموسم.

وأوضحت أن "ميليتاو قدم أداء متواضعًا للغاية في مواجهة فياريال، وأظهر العديد من الشكوك في دفاعه، والدقائق الـ61 التي خاضها تفسر قرار أنشيلوتي بالفعل بشأن خطة ويمبلي".

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وتجلت نقاط ضعف المدافع البرازيلي في مواجهة مهاجم فياريال سورلوث، الذي سجل 4 أهداف في 17 دقيقة، وهو يشبه إلى حد كبير في قدراته، مهاجم بوروسيا دورتموند فولكروج.

وعن ذلك علق أنشيلوتي: "يمكننا القول إن قلبي الدفاع قد عانا، ليس فقط ميليتاو، لكن أيضا روديجر، إنه يقترب من 100%، لدينا أسبوعان من الوقت ويمكنه أن يبذل قصارى جهده للنهائي أيضا، لست قلقا بشأن هذه المباراة لأنها كانت مباراة مفتوحة للغاية، مع القليل من التوازن".

وختمت الصحيفة بأن "ناتشو ضمن مكانه في التشكيلة الأساسية إلى جانب روديجر، مع عودة كورتوا إلى حراسة المرمى، لكن هناك شكًا واحدًا فقط، هو قدرة تشواميني البدنية، وحال لم يلحق بموقعة ويمبلي فإن كامافينجا سيلعب مكانه".