كارلو أنشيلوتي يدافع عن كيليان مبابي بعد "الدعوات السياسية" ويطمئن الجمهور: سنجد له مكانًا ما!

المدرب الإيطالي يبدو واثقًا من نجمه الجديد..

في وقت تعرض به الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، لبعض الانتقادات من أنصار اليمين المتطرف في بلاده، خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للميرنجي، للدفاع عنه أمام تلك الحملات.

الانتخابات التشريعية الفرنسية أُجريت مطلع يوليو الجاري، وشهدت مرحلتها الأولى تقدم اليمين المتطرف، قبل أن يقلب اليسار الطاولة وينتصر في النهاية.

لكن قبل حسم النتيجة النهائية، خرج مبابي وقتها في مؤتمر صحفي إبان كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مطالبًا الشعب الفرنسي بالنزول والمشاركة في الانتخابات، محذرًا: "يتعين علينا الخروج والتصويت أكثر من أي وقت مضى. لا يمكننا أن نترك بلادنا في أيدي هؤلاء الناس (اليمين المتطرف)، إنه أمر عاجل. لقد رأينا النتائج وكانت كارثية. نأمل حقًا أن يتغير هذا وأن يحشد الجميع للتصويت والتصويت للجانب الصحيح"، وهو ما عرضه للهجوم

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، قال أنشيلوتي عن هذا على هامش ظهوره بالأمس في المهرجان الإيطالي "جيفوني السينمائي": "كل منا لديه أفكاره الخاصة، وله حق التعبير عنها، حرية الفكر مكفولة للجميع، وتعبير مبابي عن رأيه ليس بالشيء السيئ".

أما بسؤاله عن المركز الذي سيدفع به في ظل وجود الثلاثي فينيسيوس جونيور، رودريجو وجود بيلينجهام في الخط الأمامي للفريق، فأوضح: "سنضعه في مكان ما، سنجد له مكانًا!".

واختتم بالحديث عن مستقبله: "لا أعلم متى سأعتزل، عندما يقرر ريال مدريد الاستغناء عن، سأفكر فيما سأفعله، أتقاعد؟ لا أعلم!، من ناحية أود أن أعتزل لأقضي الوقت مع عائلتي، لكن إن كنت ما زلت أشعر بالحماس حينها، متأكد أنني سأجد الدفاع للاستمرار.

"قيادة إيطاليا؟ بصراحة أنا متردد في هذا الجانب، لأنني أفضل العمل مع الفريق، حيث إتاحة الوقت للتطور والعيش يومًا بيوم مع اللاعبين، وهذا صعب توفره في المنتخبات".