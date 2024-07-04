كيليان مبابي: لا أتمنى السعادة لكريستيانو رونالدو .. وانقذوا فرنسا من هذه الكارثة!

نجم فرنسا يتحدث قبل مواجهة البرتغال الحاسمة..

وجه كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، رسالة إلى النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، قبل مواجهة المنتخبين غدًا الجمعة في "يورو 2024".

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي للقاء: "إنه لشرف لي أن أواجه كريستيانو، الجميع يعرف كم أنا معجب به، لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث معه، نحن على اتصال دائمًا ويقدم لي الكثير من النصائح، اللعب ضده شرف كبير، لا يهم ما فعله في كرة القدم ولا يهم ما سيحدث بعد ذلك، سيظل أسطورة".

وعندما سئل كيليان "ما الذي يعجبك في كريستيانو رونالدو؟"، أجاب: "عليك أن تقدر ما كان عليه وما هو عليه الآن. إنه لاعب فريد من نوعه لن يكون هناك أحد مثله. لقد كتب تاريخ كرة القدم وألهم أجيالًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "لقد ترك بصمته على الكثير من الناس. أنا أحترمه، لكن كما أقول، أتمنى ألا يكون سعيدًا غدًا لأننا نريد الذهاب إلى نصف النهائي".

وأردف مبابي: "لقد أتيحت لي الفرصة لبدء حلمي باللعب لريال مدريد. أتمنى أن أكتب تاريخًا جديدًا مع هذا النادي، لكن تاريخ كريستيانو في ريال مدريد كان فريدًا. وأتمنى أن أفعل شيئًا مختلفًا. ليس لدي سوى الثناء عليه".

وتطرق قائد فرنسا للحديث عن القناع الطبي الذي يرتديه، قائلًا: "بدون القناع لن أتمكن من اللعب غدًا. بفضله أستطيع اللعب، سأرتديه حتى نهاية المسابقة، لا يسعني إلا أن أشكره، غدًا سأحاول تقديم كل ما لدي من أجل الفوز".

وختم مبابي متحدثًا عن نتائج الانتخابات التشريعية في بلاده والتي تشير إلى تقدم حزب اليمين المتطرف، قائلًا: "يتعين علينا الخروج والتصويت أكثر من أي وقت مضى. لا يمكننا أن نترك بلادنا في أيدي هؤلاء الناس، إنه أمر عاجل. لقد رأينا النتائج وكانت كارثية. نأمل حقًا أن يتغير هذا وأن يحشد الجميع للتصويت والتصويت للجانب الصحيح".