أنشيلوتي: كنا أفضل وسجلوا هدفين.. ولم نر ما نريده من بيلينجهام!

تصريح مثير من المدرب الإيطالي

أعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن رضاه بالتعادل مع بايرن ميونخ (2-2) مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "النتيجة جيدة، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، البايرن فريق خطير للغاية وأظهروا قدراتهم، كنا أفضل في بداية الشوط الثاني وسجلوا هدفين، ولدينا الوقت للتحسن قبل الإياب".

وأعرب عن أسفه لأن فريقه دافع "بضعف شديد" و"دون القوة التي أظهرها أمام السيتي"، مقتنعا بأنهم سيحسنون مستواهم في سانتياجو برنابيو حيث سيحصلون على دعم الجمهور.

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وحول سبب تغيير توني كروس، علق: "أردنا المزيد من الطاقة، كروس لعب مباراة جيدة جدًا، لكن كان يجب إجراء التغيير لأن لدي خيارات مميزة على مقاعد البدلاء".

وتابع: "سنستعيد أفضل نسخة من بيلينجهام. لقد تعرض لإصابة أثرت عليه كثيرا. اليوم لم نر أفضل نسخة له ولكن يوم الأربعاء سيكون جاهزا بشكل تام".

وتغنى المدرب الإيطالي بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، قائلًا: "يمكنه اللعب كمهاجم، لقد تعلم الآن التحرك بشكل جيد دون الكرة، والهجوم في الخلف. لقد فعل ذلك بشكل جيد للغاية. يجب أن يكون لديه لاعب خط وسط مثل كروس، رائع في تقديم تمريرات حاسمة".