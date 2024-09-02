أنشيلوتي يتغنى بكرم فينيسيوس مع مبابي.. ويخشى "الخطر الأكبر"!

"نقيّم العمل الجماعي"

خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعيدًا بالانتصار (2-0) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء أمس الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "فينيسيوس جونيور لم يكن أنانيًا وترك ركلة الجزاء لكيليان مبابي (صاحب هدفي الفوز)، أعتقد أن علاقتهما جيدة، كما الحال مع رودريجو، نحن سعداء بوجود الثلاثي معًا، اتخذنا خطوة إلى الأمام نحو ما نريد أن نكونه. يجب أن نعمل".

وردًا على سؤال حول تسجيل مبابي هدفه الأول في الليجا، أوضح: "لم نضغط على كيليان لتسجيل الأهداف، خاض مباراة جيدة مثل الجميع، كان فعالًا للغاية في منطقة الجزاء، وحصل على العديد من الفرص، كان كريمًا مثل فينيسيوس الذي ترك له ركلة الجزاء، نحن نقيّم العمل الجماعي، وقد أصبح أفضل (من المباراة السابقة)".

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وواصل: "التعادل في مباراتين لم يقلقنا أو يحبطنا، هناك رغبة وحماس لمحاولة تحسين الأداء، اليوم استحققنا الفوز، وحصلنا على 3 نقاط، لندخل فترة التوقف الدولي بمشاعر جيدة".

وختم: "التوقف الدولي لا يأتي في وقت مثالي، لأنه يأخذ منك اللاعبين، من يسافر لأمريكا الجنوبية سيواجه صعوبة كبيرة في العودة بحالة جيدة، كل ما أتمناه ألا يتعرض أحد لإصابة فهذا هو الخطر الأكبر، أتمنى أن يعود الجميع بصحة جيدة".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر برشلونة (12)، بينما ظل بيتيس دون أي انتصار، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز 17.