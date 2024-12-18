أنشيلوتي اتخذ قراره.. ريال مدريد يحسم مشاركة مبابي في التشكيل الأساسي أمام باتشوكا

هل يبدأ المباراة؟

حسم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس الأندية للقارات "الإنتركونتيننتال"، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لوسيل" في قطر.

وكانت تقارير صحفية قد شككت في إمكانية مشاركة مبابي بسبب الإصابة التي حرمته من اللعب ضد رايو فاييكانو يوم السبت الماضي في الليجا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "لقد تدرب مبابي بشكل جيد، وكانت لديه مشاعر طيبة، ركض بسرعة وسارت الأمور على ما يرام، سنقيم الأمر في جلسة تدريبية مهمة اليوم".

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ووفق الصحفي الإسباني إيدو أجيري، فإن "كيليان مبابي سوف يبدأ في التشكيل الأساسي لريال مدريد أمام باتشوكا الليلة".

وانضم مبابي إلى ريال مدريد مجانًا في بداية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ونجح في مباراته الأولى مع الملكي في الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد التغلب على أتالانتا الإيطالي، وها هو يتطلع لحصد اللقب الثاني أمام باتشوكا.