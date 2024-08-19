أنشيلوتي "غاضب" بعد التعادل أمام مايوركا.. وبيلينجهام يتحدى برسالة نارية!

ماذا قال المدرب الإيطالي؟

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه مايوركا (1-1) أمس الأحد، على ملعب سون مويس، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد بهدف رودريجو في الشوط الأول، قبل أن يتعادل مايوركا عن طريق موريكي في الدقيقة 53، دون أن ينجح الثلاثي الهجومي "بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي" في هز الشباك وإعادة الفريق الملكي إلى الانتصار.

وبدا كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، غير راضٍ بعد المباراة، إذ قال في مؤتمر صحفي: "بالطبع لست سعيدًا بالتعادل، إذ كان يمكننا تقديم أداء أفضل".

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وأضاف: "لقد افتقرنا للتوازن، وكنا بحاجة للمزيد من المواقف الإيجابية، يمكننا أن نتعلم الكثير من هذه المباراة، فمن الواضح أننا نواجه مشكلة".

وأتم: "مايوركا لعب مباراة رائعة وكان أضل منا، الجانب الدفاعي لم يكن جيدًا. كان من الصعب علينا استعادة الكرة والضغط، عندما نتحدث عن الجانب الدفاعي، فإننا نتحدث قبل كل شيء عن الالتزام الجماعي".

من جهته، رفع جود بيلينجهام راية التحدي في منشور عبر حسابه على إنستجرام، قال فيه: "أنه ماراثون ليس سباق سريع"، في إشارة إلى قدرة ريال مدريد على الاحتفاظ بلقب الليجا.