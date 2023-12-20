"أكثر من مرة".. أنشيلوتي ولاعبو ريال مدريد يوجهون طلبا لتوني كروس

هل انتهت رحلة الألماني؟

يحاول كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إقناع نجم وسط الفريق توني كروس بعدم الاعتزال في نهاية الموسم الجاري، والاستمرار مع النادي الملكي لمدة عام إضافي.

ويقدم اللاعب الذي سيتم عامه الرابع والثلاثين في يناير المقبل، مستويات مميزة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث خاض 22 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

بدأ كروس هذا الموسم على افتراض أنه قد يكون الأخير له، لكن أنشيلوتي أكد له أنه "جزء أساسي في أسلوب الفريق التكتيكي تحت قيادته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدرب الإيطالي طلب من كروس في عدة مناسبات تأجيل اعتزاله لمدة عام آخر على الأقل، وهو ما طلبه زملاؤه أيضًا.

وختمت: "اللاعب يتمتع بعلاقة مميزة مع إدارة الريال، وليس لديه أي قلق بشأن تحديد مستقبله قريبًا، والنادي أيضًا ليس في عجلة من أمره، لكن إذا استمر كل شيء على حاله، فإن الشعور السائد هو أن يواصل (كروس) موسمًا إضافيًا".

وبعيدا عن ريال مدريد، يرغب المنتخب الألماني في استعادة خدمات كروس، الذي اعتزل اللعب الدولي في 2021، وذلك لخوض غمار بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل في بلاده.