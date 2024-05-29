تصريحات مثيرة من المدرب الإيطالي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن جاهزية فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "دوري الأبطال بطولة خاصة لريال مدريد، الجنون يسيطر على الجميع في هذه المسابقة، نعتبرها البطولة الأهم (أكثر من أي نادٍ آخر)، نحضر بكل قوة ونريد اللقب الخامس عشر، وسنفعل كل ما بوسعنا أمام فريق رائع وقوي بدنيًا ودفاعيًا".

وسُئل أنشيلوتي عن لجوئه إلى أوريلين تشواميني في قلب الدفاع، فرد: "إنه أطول من داني كارباخال، في البداية لم يرغب في ذلك لأنه يرى نفسه كلاعب وسط، لكنها كانت حالة طارئة، إقناعه لم يكن معقدًا، لقد سألته في البداية هل تلعب في هذا المركز أم تبقى على مقاعد البدلاء؟ اختار المشاركة بالطبع".

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وأضاف: "حتى تنجح كمدرب، ينبغي أن تتكيف مع مميزات وقدرات لاعبيك، الشيء الذي أطلبه دائمًا هو الحفاظ على نظافة الشباك، لأنه إذا نجحنا في ذلك، فستكون لدينا فرصة للفوز".

وختم: "لا أحتاج إلى تحفيز اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الكل يعرف ما عليه فعله لتحقيق الفوز، لكن ما يقلقني حقًا هو الإصابات، الجميع يتنافس بقوة في التدريبات ويريد خوض المباراة، وأخشى أن تحدث إصابات".