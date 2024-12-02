ماذا قال خيسي؟

كشف الإسباني خيسي رودريجيز، لاعب ريال مدريد السابق، العديد من أسرار مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، مشيرًا إلى أن "الكثير من اللاعبين كانوا يتعاطون الهراء (المواد المحظورة) لتحسين أدائهم".

وقال لاعب جوهور الماليزي، في مقابلة مع اليوتيوبر "Mowlihawk": "كان هناك الكثير ممن تعاطوا (القذارة) لتحسين أدائهم، في السابق لم يكن ذلك مراقبًا كما هو الآن، لا أنتقد أو أحكم على أحد، لكن كان هذا هو الحال، الأمر هو أنه ربما لم يخرج ذلك علنًا".

وتطرق إلى فترته مع ريال مدريد: "بعد موسمي الأول مع كاستيا كنت سأصعد للفريق الأول، لكن فلورنتينو بيريز قال: (دعه يلعب عامًا آخر في الدرجة الثانية لأنه محترف تقريبا) ثم صعدت للفريق الأول".

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وأضاف: "صعدت للفريق الأول مع جوزيه مورينيو، فقد كان مدربًا رائعًا وذكيًا، ولديه الكثير من الخبرة، لكنه كان يصطدم ببعض اللاعبين لأنه كان يمتلك شخصية قوية، كانت لدي بعض اللحظات من النقاش، ولكن بأسلوب لاعب-مدرب، دون تجاوز الحدود، كان شخصًا يحب المواجهة ويشعل الجدل، لكنه شخص جيد. ساعدني على التحسن كثيرًا".

وواصل: "جاء كارلو أنشيلوتي وكانت لديه الجرأة لوضع جاريث بيل على مقاعد البدلاء والدفع بي، كنت أشعر قبل الإصابة بأنني سأكون اللاعب الأساسي وبيل لن يلعب، رغم أنه كلف 120 مليون يورو، وفلورنتينو كان يحب كثيرًا أن ينجح لاعبو الأكاديمية، لأنه كان يقول: لقد راهنت عليهم".

ويتذكر خيسي تأثير إصابته الخطيرة في الركبة على مسيرته: "ذلك اليوم غير حياتي إلى الأبد، كنت أشعر أنني في أفضل لحظات مسيرتي، ويمكنني المنافسة مع أي شخص، فلورنتينو أخذني إلى أفضل جراح في ألمانيا، لكن عندما أصبت بالعدوى، قلت: (انتهى الأمر)".

وختم متحدثًا عن فترته مع باريس سان جيرمان: "كانوا يدفعون أكثر بكثير، وأول مرة رأيت فيها مليون يورو في حسابي البنكي قلت: يا إلهي، هل هذا مقابل تسجيل الأهداف؟، بعد ذلك عاملوني بشكل سيئ وهناك أدركت أن ريال مدريد هو الأفضل في العالم، وأخبروني أنه يجب أن أغادر، قلت إنني شعرت بالخداع، الرئيس ناصر الخليفي لم يكن يريد رؤيتي حتى في الصور، لا أعرف ما إذا كان معجبًا بزوجتي أكثر مني. لم يقدموا لي أي تفسير، شعرت بأنني أتعامل مع شخص ملياردير يستخدم اللاعبين وكأنهم قطع شطرنج".