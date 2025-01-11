"قد ينقلونه حتى أبواب بيتيس"

يتواصل الجدل بشأن مصير أنسو فاتي مهاجم برشلونة، الذي يعيش حاليًا واحدة من أسوأ فتراته، وبات قريبًا للغاية من الرحيل عن النادي الكتالوني.

وذكرت تقارير صحفية أن فاتي يحظى باهتمام العديد من أندية الدوري الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، على غرار ريال بيتيس وإشبيلية وفالنسيا.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن برشلونة "لن يسمح لفاتي بالانتقال إلى إشبيلية، حتى لو جاء رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو في موكب من ملعب سانشيز بيزخوان، بينما قد ينقلونه حتى أبواب فيلامارين (إذا طلبه بيتيس).

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ويأتي موقف برشلونه الرافض تجاه إشبيلية بسبب العداء الواضح من إدارة النادي الأندلسي في أزمة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، وقبل ذلك في قضية "رشوة نيجريرا".

وأوضحت "ريليفو"، أن فاتي الذي لا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير هذا الموسم، أقرب إلى الخروج على سبيل الإعارة من البيع النهائي.

وختمت: "راتب فاتي كبير جدًا، وسيساعد رحيله في الحد من الرواتب’ ليتمكنوا من جلب لاعب في الشتاء وتعزيز مراكز محددة يراها فليك وديكو بوضوح".