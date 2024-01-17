أنت مطرود الآن.. تفاصيل 25 دقيقة صعبة لم يتوقعها مورينيو!

رسالة وداع مؤثرة لجماهير الجيالوروسي!

كشف تقرير صحفي كواليس اللحظات الأخيرة لجوزيه موينيو مع روما، قبل إقالته غير المتوقعة أمس الثلاثاء، وتعيين أسطورة النادي دانييلي دي روسي خلفًا له.

وذكرت صحفية ذا أتلتيك أنه "بعد اجتماع مرتجل لمدة 25 دقيقة بين مورينيو والمالكين الأمريكيين (مجموعة فريدكين)، طُلب من مورينيو مغادرة روما فورًا، علمًا بأنهم كانوا قد اتصلوا بالفعل بدانييلي دي روسي ليحل محله.

وودع مورينيو جماهير الجيالوروسي بصورة مؤثرة، عقب انتهاء رحلته مع العملاق الإيطالي، والتي استمرت لمدة موسمين ونصف.

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ونشر المدرب البرتغالي صورًا لأبرز لحظاته مع الفريق العاصمي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها باللغة الإيطالية: "عرق، دم، دموع، فرح، حزن، حب، أخوة، تاريخ، قلب، خلود".

وتوج مورينيو مع روما بدوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، وهو أول لقب للفريق الإيطالي منذ 14 عامًا، والأول منذ 60 عامًا على الساحة القارية، لكنه لم يتمكن من إكمال الحلم الجميل، حين خسر نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي بركلات الترجيح أمام إشبيلية.