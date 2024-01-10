"أنت مثال للعار والقذارة" .. نجم نابولي يخرج عن شعوره بعد أنباء انتقاله للسعودية

تصريحات انتقاله إلى السعودية أثارت جدلًا كبيرًا

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خرج النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، عن شعوره؛ بعد أنباء انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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يوم أمس.. صرح ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نادي نابولي، أن أوسيمين سينتقل إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم؛ على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا، مع النادي الإيطالي.

ورد أوسيمين على جوجيلي، اليوم الأربعاء، بتوجيه إهانات قاسية له؛ قائلًا: "عزيزي ماموكا.. أنت نموذج مثالي عن العار والقذارة، وأنا محرج من الرد عليك".

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وأضاف المهاجم النيجيري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، مخاطبًا وكيل أعمال كفارا: "عليك بالصمت.. أجعل اسمي بعيدًا عن فمك دائمًا".

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وكان روبرتو كاليندا، وكيل أعمال أوسيمين، قد هاجم ماموكا جوجيلي هو الآخر، اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أنتركيز اللاعب بالكامل، مع نادي نابولي.

جدير بالذكر أن اسم فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 سنة، ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قبل أن يتدخل عملاق جدة الأهلي، في الصفقة.

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