"أنت ليس الأول يا ليو" .. الهلال يسخر من ميسي بسلاح كريستيانو رونالدو!

الهلال يسخر من ليونيل ميسي وإنتر ميامي..

سخر نادي الهلال السعودي، من إنتر ميامي الأمريكي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على هامش بطولة كأس "موسم الرياض"، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "المملكة آرينا".

ميسي كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى الهلال، في صيف عام 2023، قبل أن يتراجع وينضم إلى إنتر ميامي؛ خاصة بعد تدخل شركتي "آبل وأديداس" في الصفقة.

وبعد تسجيل الزعيم الهلالي "هدفين" بشباك الفريق الأمريكي، في أول 13 دقيقة من عمر المباراة، كتب الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر منصة "إكس" ساخرًا: "لقد حاولنا أن نطلب من اللاعبين أن يأخذوا الأمور ببساطة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحساب الرسمي للهلال، لم يكتفِ بهذا القدر؛ حيث تعمد السخرية من ميسي أيضًا، عندما نشر صورة له من المباراة، وهو ساقط على أرضية الملعب، تحت الأقدام؛ معلقًا عليها: "لا بأس يا ليو.. أنت ليس الأول".

وجملة "أنت ليس الأول"؛ استخدمها الهلال على ما يبدو، كاسقاط ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، الذي تعرض لعدة هزائم أمام الفريق الأزرق.

المثير في الأمر أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، وبصحبة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التقى بالأسطورة الأرجنتينية، خلال عمليات الإحماء، وقام بتحيته واحتضانه.

هذه اللقطة؛ تم تفسيرها على إنها باب جديد نحو انضمام ليونيل ميسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف عام 2024؛ خاصة أن المسؤولين السعوديين، ألمحوا إلى إمكانية محاولة التعاقد معه مجددًا.