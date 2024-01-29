فيديو | وساطة تركي آل الشيخ وضغط جماهيري .. اللقاء الأول بين ميسي ورئيس الهلال بعد المفاوضات الفاشلة

أول لقاء بين ليونيل ميسي وفهد بن نافل بعد المفاوضات الفاشلة..

الأضواء كلها تسلطت على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، على هامش مواجهة الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين، في بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

ميسي كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى الهلال، في صيف عام 2023، قبل أن يتراجع وينضم إلى إنتر ميامي؛ خاصة بعد تدخل شركتي "آبل وأديداس" في الصفقة.

وعلى الرغم من تفضيله الفريق الأمريكي؛ إلا أن المسؤولين السعوديين فتحوا الأبواب أمام الأسطورة الأرجنتينية مجددًا؛ للانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدًا الزعيم الهلالي، في صيف 2024.

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وبالتزامن مع فتح الأبواب أمامه.. ظهرت لقطة مثيرة تجمع المستشار تركي آل الشيخ وفهد بن نافل، رئيسي الهيئة العامة للترفيه ونادي الهلال، مع ليونيل ميسي.

آل الشيخ منظم بطولة كأس "موسم الرياض"، اتجه بصحبة ابن نافل، إلى ميسي خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الهلال وإنتر ميامي، وقاما بتحيته واحتضانه.

هذه اللقطة تشير إلى إمكانية توسط آل الشيخ، لإزالة أي خلاف بعد المفاوضات الفاشلة في الصيف الماضي بين الطرفين، من أجل محاولة انضمام ليو للزعيم الهلالي، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، مع تفاعل جماهيري كبير، والتي هتفت باسم اللاعب كثيرًا، وكأنها تحاول تقنعه، بالقدوم.