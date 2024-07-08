من يطلق صافرة الموقعة الكبرى؟

عاد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور إلى إنجلترا، بعدما تقلصت حظوظه في إدارة نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي تحتضنها ألمانيا.

ووقع آلاف المشجعين على عريضة تطالب بإعادة مباراة ألمانيا وإسبانيا، التي أدارها تايلور في ربع النهائي، بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء لصالح الألمان في الوقت الإضافي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنه من المتوقع أن يتولى الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو مسؤولية إدارة نهائي يورو 2024.

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وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن "تايلور غادر ألمانيا في ظل الاحتمال الضئيل لاختياره في المراحل المقبلة من بطولة اليورو، في ظل تقدم إنجلترا إلى الدور نصف النهائي".

ورغم أنه لم يصدر قرار بعد، لكن يعتقد أن أورساتو (48 عامًا) سيتولى صافرة النهائي، بعدما أدار مواجهة إنجلترا وسويسرا في دور الثمانية، ومن المقرر أن يعتزل بعد البطولة، علمًا بأنه حكم دولي منذ عام 2010 وأدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، كما يتواجد البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022، في الصورة هو الآخر.