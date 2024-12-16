ما الخطوة المقبلة؟

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل الألماني فلوريان فيرتس، لاعب باير ليفركوزن، الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن "فيرتس جدد عقده مع ليفركوزن، ما يعني بقاؤه بشكل رسمي في الموسم المقبل".

لكن باير ليفركوزن نفى تلك الأنباء، وقال في بيان رسمي، نقلته "سكاي سبورت": "لطالما كانت العلاقة بين النادي وفلوريان فيرتس وعائلته علاقة وثيقة ومبنية على الثقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يتم مناقشة الأمور التعاقدية حصريًا بين الإدارة وعائلة فيرتس، إذا حدث أي تغيير في الوضع التعاقدي الحالي، فسيقوم النادي بإبلاغكم بذلك بالاتفاق مع العائلة، نرجو تفهمنا بأننا لن نعلق أكثر على هذا الموضوع".

ونقلت "سكاي سبورت" عن مصادر خاصة: "لا يوجد عقد جديد لفلوريان فيرتس مع ليفركوزن حتى الآن، لكن المحادثات جيدة للغاية، وهناك اتجاه واضح بالتجديد، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد".

وينتهي عقد صاحب الـ21 عامًا مع ليفركوزن في صيف 2027، علمًا بأنه سجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.