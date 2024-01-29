شرط أساسي حدده الميرنجي ويعرفه اللاعبان

يراقب ريال مدريد الثنائي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ ويان كوتو ظهير جيرونا، من أجل التعاقد مع أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف ريال مدريد ضم ظهير أيسر في ظل معاناته بهذا المركز، مع الثنائي ميندي وفران غارسيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن "الهدف الرئيسي للريال هو ألا يجدد الثنائي عقودهما مع البايرن وجيرونا، والتي تنتهي في صيف 2025، وأي تحرك من قبل الفريق الملكي يعتمد على عدم التمديد. وكلاهما يعرف ذلك".

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وتبلغ القيمة السوقية لكوتو في الوقت الحالي 10 ملايين يورو، لكن مجموعة سيتي جروب تتطلع للحصول على المزيد، حال لم يجدد عقده.

أما فيما يتعلق بديفيز، فأوضحت "ماركا": "بايرن ميونخ عرض على اللاعب راتبًا يفوق المبلغ الذي حدده ريال مدريد لضمه".

في الأسابيع الأخيرة، ترددت أنباء بشأن إمكانية استعادة أليكس خيمينيز، الظهير الشاب المعار إلى ميلان، والذي يقدم مستويات مميزة مع الروسونيري هذا الموسم.