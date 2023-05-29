"هناك أمور أهم من الكرة" .. مبابي يرد بحسم على رحيله عن باريس

كيليان مبابي يحسم الجدل حول مستقبله مع باريس

قطع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الشك باليقين وأكد استمراره مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وتدور شائعات عن ترك باريس لمبابي كي يرحل في الصيف المقبل؛ لضمان عدم رحيله مجانًا صيف 2024 حيث ينتهي تعاقده الفعلي مع النادي الفرنسي لأن الطرفين لم يمددا السنة الإضافية في العقد بعد.

وخلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، مساء أمس الأحد، تحدث كيليان عن مستقبله لكنه بدأ الحديث: "من دواعي سروري الحصول على الجائزة، لكن يجب أن أؤكد على تعاطفي ودعمي لسيرخيو ريكو، هناك أمور أكثر أهمية من كرة القدم الآن. كل اللاعبين والنادي بأكمله معه. كما أود دعم مديرنا الرياضي لويس كامبوس الذي يعاني من فقد عظيم. هناك أولويات في الحديث".

ويرقد ريكو، حارس باريس في المستشفى بإشبيلية بعد تعرضه لحادث عقب التتويج بالدوري الفرنسي بيوم. لمعرفة المزيد عن حالته وبيان عائلته اضغط هنا.

وتابع كيليان "ألم يكن هناك حديث كثير عن مستقبلي هذه السنة؟ كان هذا صحيحًا، لكنني سعيد في باريس وسعيد بقراري الذي اتخذته السنة الماضية والسنة المقبلة سأكون في باريس فلدي عقد مع النادي وسأستمر هنا".