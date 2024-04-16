أمنية الرئيس مُعلقة في يد بيريز .. ماكرون يتوسل إلى ريال مدريد لإطلاق سراح مبابي!

الملكي يتمسك بقراره أمام الضغط الفرنسي

لا تزال قضية مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع منتخب الديوك تحت 23 عاما في أولمبياد باريس 2024، محل جدل واسع حتى وصل الأمر إلى تدخل مباشر من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وكانت إدارة ريال مدريد، قد أبلغت جميع لاعبيها، وخصوصًا الفرنسيين أنها لن تقبل مشاركة أي لاعب من الفريق في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وذلك مع اقتراب مبابي من الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

وحرص ماكرون على توجيه رسالة إلى ريال مدريد في هذا الشأن، خلال تصريحات لإذاعة "RMC Sport" الفرنسية، قائلًا: "سنبذل كل ما في وسعنا، ليكون لدينا فريق قادر على المنافسة .. ولدي ثقة في الأندية الفرنسية والأوروبية".

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وسئل ماكرون بشكل مباشر: "هل تقصد بالأندية الأوروبية ريال مدريد ورئيسه بيريز"، ليرد ضاحكًا: "بالضبط، عندما كنت أتحدث عن الأندية الأوروبية، هذا ما كنت أشير إليه".

وواصل رئيس فرنسا: "الحديث مع مبابي بخصوص هذا الأمر؟ لا لم يحدث مطلقًا، لكني آمل أن يسمح ناديه بمشاركته في الأولمبياد، لدينا بطولة أمم أوروبا قبل الأولمبياد، وهذه هي المشكلة.. أعتقد أن الأندية يجب أن تساعدنا حتى نقدم عرضًا رائعًا، أتمنى رؤية مبابي في أولمبياد باريس".

ويدرك كيليان مبابي، أن الأمور خارج يديه في هذا الموقف، لكنه أعلن صراحة: "أنا في مرحلة من حياتي ومسيرتي لم أعد أريد فيها فرض الأمور، لكن إذا سمحوا لي فسوف أكون كذلك. يسعدني أن أمثل بلدي في أولمبياد باريس. كنت أرغب بالفعل في الذهاب إلى طوكيو لأنني أريد الفوز بكل شيء وكتابة اسمي في تاريخ المنتخب الفرنسي، إذا لم يحدث ذلك سأتفهم الأمر".