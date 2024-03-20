فرنسا تستعين بميسي ونيمار لإقناع ريال مدريد بإطلاق سراح مبابي!

"نحترم قرار الملكي لكن اتركوه يحقق حلمه"

أبدى فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استعداده للدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل السماح لكيليان مبابي بالمشاركة مع منتخب فرنسا تحت 23 عاما في أولمبياد باريس 2024.

وكانت إدارة ريال مدريد، قد أبلغت جميع لاعبيها، وخصوصًا الفرنسيين أنها لن تقبل مشاركة أي لاعب من الفريق في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وذلك مع اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

وقال فيليب في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية: "ليس من قبيل الصدفة أن يذهب إلى ريال مدريد (يضحك). من الواضح أن مبابي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا. وبالطبع طموحنا هو أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في منتخبنا خلال الأولمبياد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد رأينا لاعبين مثل ميسي ونيمار والعديد من لاعبي كرة القدم العظماء الآخرين في الأولمبياد، سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لنا أن يكون معنا".

وتابع ديالو: "نعلم أن هذا ليس موعدًا ضمن أجندة الفيفا، وأن الأندية لديها إمكانية رفض السماح للاعبيها بالذهاب إلى الأولمبياد. لكني أريد أن أشارككم طموحنا، وهو أن اللاعبين لديهم حلم اللعب في البطولة".

وأردف: "سننتظر أن يعلن تييري هنري عن اللاعبين الذين يرغب في ضمهم، وأنا منفتح على الحوار مع ريال مدريد، وهو أحد أفضل الأندية في العالم، حتى يفهموا أن اللاعبين الفرنسيين لديهم حلم بالمشاركة في الأولمبياد داخل بلادهم".

وختم ديالو: "كيليان أبدى رغبته في المشاركة في الأولمبياد. نعلم الظروف، وللأسف ريال مدريد أغلق الباب في وجه لاعبين كثر. أحترم قرارهم. هو النادي الوحيد الذي أبلغنا بهذا القرار".