"أمر واحد يشغلني".. تصريح مثير من سلوت عن مصير صلاح وفان دايك وأرنولد!

ماذا قال المدرب الهولندي؟

لا يشعر آرني سلوت، مدرب ليفربول بالقلق بشأن مصير الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، رغم اقتراب عقودهم من الانتهاء في صيف 2025.

وقد يبدو الموقف مقلقًا بعض الشيء بالنسبة لمدرب الريدز الجديد، خاصة بالنظر إلى الشائعات التي تربط صلاح بالانتقال للدوري السعودي وألكسندر أرنولد بريال مدريد، لكنه يركز بشكل أكبر على جعل الثلاثي يؤدي بشكل جيد على أرض الملعب.

وقال سلوت، في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "الأمر متروك لهم، الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به هو الحصول على أفضل النتائج منهم".

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وأضاف المدرب الهولندي قبل مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز: "إذا أخرجنا أفضل ما لديهم وقدموا أداءً جيدًا حقًا، فالأمر متروك لهم إذا أرادوا التوقيع، ولنا إذا منحناهم عقدًا جديدًا".

وواصل: "الشيء الرئيسي بالنسبة لهم جميعا، هو الحصول على أفضل أداء ممكن، حيث يجب أن أساعدهم مع طاقمي على إخراج أفضل ما لديهم، وحتى الآن الأمر إيجابي، عاد (مو) قويا حقًا من حيث اللياقة البدنية، وفيرجيل أيضا، وفعل ترينت الشيء نفسه وقدموا أداءً جيدًا ضد إيبسويتش، تركيزي الرئيسي ينصب على برينتفورد وليس على تمديد العقود".