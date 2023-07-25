أليخاندرو بالدي: كيليان مبابي وبرشلونة؟ لاعب عالمي ولكن..!

ظهير برشلونة يعلق على أنباء ارتباط مبابي بالانتقال إلى "البلوجرانا"..

كشف أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني عن آخر تطورات تجديد عقده مع النادي الكتالوني، كما تطرق للحديث عن مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتواجد بالدي حاليًا رفقة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض فترة التحضير للموسم الجديد، وكان واحدًا من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس في المعدة عطل تحضيرات "البلوجرانا" للموسم الجديد، وتسببت في تأجيل مواجهة يوفنتوس الإيطالي الودية.

بالدي أجرى مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية قال فيها عن تعافيه: "أشعر بتحسن كبير، والفريق أصبح بحالة جيدة، كان من المؤسف أن المشجعين لم يتمكنوا من مشاهدة المباراة ضد يوفنتوس، الآن نحن نركز على المباراة القادمة".

وأضاف عن تجديد عقده: "كانت هناك محادثات والأمر يقترب جدًا، إنها مسأله أتركها بين وكلائي والنادي، وآمل أن يتم حل كل شيء قريبًا، في الوقت الحالي أنا أركز فقط على الجولة التحضيرية والتعافي".

وفيما يخص شائعات ارتباط مبابي بالانتقال إلى برشلونة، قال بالدي في ختام حديثه: "الأمر ليس بيدي، إنه لاعب على مستوى عالمي، لكن لا أعرف أي شيء عن مستقبله".