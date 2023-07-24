صفقة تبادلية وضمانات غريبة .. اجتماع بين برشلونة وباريس من أجل كيليان مبابي!

أحمد الغنام
Kylian Mbappe, Barcelona GFXGoal / Getty
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تحول مثير في الأحداث المتعلقة بمستقبل كيليان مبابي..

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مصمم على التخلي عن نجمه كيليان مبابي لأي فريق ما عدا ريال مدريد الإسباني، لدرجة أن فريق العاصمة الفرنسية فتح خطوط تواصل مع غريمه نادي برشلونة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل صباح الإثنين، حيث كشفت أن هناك اجتماعًا هاتفيًا مرتقبًا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، لمناقشة اهتمام النادي الكتالوني بالحصول عىل خدمات مبابي.

الصحيفة الفرنسية العريقة أكدت أن برشلونة ليس قادرًا من الناحية المالية على التعاقد مع مبابي بأي حال من الأحوال، ولا يملك الموارد المالية لتلبية طلبات باريس سان جيرمان.

لكن في الوقت نفسه، فإن برشلونة يأمل أن يكون قادرًا على وضع عدد من اللاعبين، لم يتم الكشف عنهم، على طاولة باريس سان جيرمان مقابل الحصول على مبابي.

ومن جانبه، كشف موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن أحد الأسماء التي قد تطرح على طاولة باريس سان جيرمان هو الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يعد من أهداف لويس إنريكي المدرب الجديد لفريق العاصمة الفرنسية.

وبالعودة إلى "ليكيب" من جديد، فقد أكد التقرير اهتمام عدد من الأندية أيضًا بالحصول على خدمات مبابي في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها الهلال السعودي الذي قدم عرضًا مجنونًا إلى مبابي، لكن ريال مدريد يظل المرشح الأوفر حظًا للفوز بسباق التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

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