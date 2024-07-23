ألفاريز يشعل غضب جوارديولا.. وإدارة مانشستر سيتي في حيرة!

قرار مرتقب؟

تتواصل التطورات بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، الذي أعرب مؤخرًا عن عدم رضاه بوضعه كبديل في مانشستر سيتي، وسط تقارير تفيد برغبته في الرحيل من أجل الحصول على مزيد من الدقائق.

انضم ألفاريز إلى مان سيتي في 2022 كأحد أفضل المواهب في أمريكا الجنوبية، لكنه لم يتمكن من إزاحة إرلينج هالاند كقلب هجوم أساسي للنادي السماوي، كما تراجع مردوده في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، ما كان بمثابة علامة مبكرة على إحباطه المتزايد.

ونقلت FootballTransfers عن مصادر مطلعة، إن "إدارة مانشستر سيتي في حيرة بسبب تصرفات ألفاريز الغريبة، والتي تتجلى في تقدمه بشروط لتحسين عقده، ومناقشة دقائق مشاركته مع بيب جوارديولا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في محاولة لتهدئة الموقف، وافق مان سيتي على السماح لألفاريز بالانضمام إلى الأرجنتين في أولمبياد باريس المقبلة، رغم أن صاحب الـ24 عامًا خاض كوبا أمريكا مؤخرًا، وسجل هدفين ساهما في تتويج بلاده.

وختمت: "نسمع أن جوارديولا كان غاضبًا من هذا القرار، تركت تصرفات اللاعب مسؤولي النادي في حيرة من أمرهم، لأنهم يعتقدون أنهم فعلوا كل ما هو ممكن لجعله يشعر بالتقدير والأهمية".