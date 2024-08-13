"حان دور ظهوري في الملعب" .. خوليان ألفاريز يعلن التحدي بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

ماذا قال نجم الأتلتي؟

أدلى خوليان ألفاريز بتصريحاته الأولى كلاعب في أتلتيكو مدريد، بعد إعلان انتقاله للنادي الإسباني قادمًا من مانشستر سيتي.

وقال ألفاريز، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سعيد جدًا ومتحمس لوجودي هنا، وكيف تم استقبالي في المدينة، التوقعات عالية جدًا، وحان دوري للظهور في الملعب".

وأضاف: "سأحاول أن أبذل قصارى جهدي للعثور على أفضل نسخة لي كلاعب كرة قدم، من أجل مساعدة الفريق على الفوز ووضعه في القمة".

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وفيما يتعلق بمن تواصل معه من لاعبي أتلتيكو، أوضح: "كان أنطوان (جريزمان) وجوليانو (سيميوني) من بين الأشخاص الذين أرسلوا لي أكبر عدد من الرسائل كل يوم تقريبًا، تحدثت مع دي بول أيضًا وناهويل مولينا أيضًا".

وواصل: "قضيت وقتًا في فريق شباب ريفر مع عائلة سيميوني بأكملها، ولطالما كانت علاقتي به جيدة، لذلك أتمنى أن تحدث أشياء جيدة".

وختم: "أشكر الجماهير لأنني رأيت بالفعل العديد من الرسائل على الشبكات الاجتماعية، وأولئك الذين اقتربوا مني لتحيتي هنا في مدريد، ليظهروا لي عاطفتهم، إذا كان هناك شيء يمكنني أن أعد به فهو أنني سأبذل قصارى جهدي دائمًا لمساعدة الفريق والفوز بهذا القميص".