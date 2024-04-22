"غيّر اسمك لـ(أكشن مع زومبي)" .. إعلامي إماراتي يهاجم وليد الفراج بعد تهديده للعين قبل لقاء الهلال

رد إماراتي على رسالة تهديد وليد الفراج للعين..

شد وجذب يدور بين الإعلام الإماراتي والسعودي قبل مواجهة الهلال والعين المصيرية المرتقبة، لكن أشدها بطلها هو وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد".

الهلال من المقرر أن يستضيف الزعيم الإماراتي غدًا الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل أيام، ظهر الفراج مهددًا الفريق الإماراتي بـ"رعب" ينتظره في الرياض، قائلًا: "سترى ما لم تره من قبل".

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هذا الحديث أغضب الكثيرين، أحدهم الإعلامي الإماراتي محمد تقي الذي قال عبر قناة "عجمان": "خطابك سيضغط الهلال أكثر من العين، أتمنى أن تغير اسم برنامجك من (أكشن مع وليد) لـ(أكشن زومبي) كي تخوف الناس بهذا الخطاب، أنت تسببت في ضغط الهلال وجماهيره أكثر من العين"

وأضاف: "العين فاز أمام النصر والفيحاء والأسطوانة نفسها موجودة، لكن العين يتحدث في الميدان، ونحن نتحدث عقب اللقاء، الإعلام له هدف وإذا فاز الهلال نحن أول من سيبارك له، وإذا فاز العين فسيكون مستحقًا سواء ذهابًا أو إيابًا، بالطبع نتمنى الفوز للعين، لكن يبقى الهلال نادٍ شقيق".

تقي اختتم: "هذه الخطابات والشعارات والهياط لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تذهب بك بعيدًا، الملعب أمامك .. انتصر ثم هايط، أنت لست رئيسًا لرابطة المشجعين بل إعلامي، عليك توحيد الصف وتحليل المباريات بدلًا من التهديد والوعيد، نحن رسالتنا واضحة، إذا فاز الهلال سنبارك له وإذا انتصر العين سيكون فوزًا مستحقًا".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز العين برباعية مقابل هدفين، ليكسر سلسلة انتصارات الهلال التي استمرت لـ34 مباراة متتالية.