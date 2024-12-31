أكثر من مجرد مدافع.. خطة استثنائية من ريال مدريد لمكافأة روديجر

النادي يقدر عمله..

يقدم أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، أداء مثاليًا مع الفريق الملكي خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدافع الألماني خاض 45 مباراة كاملة من أصل 50 مشاركة، جعلته حاسمًا في ألقاب ريال مدريد هذا العام.

وأضافت: "في الموسم الماضي، غاب روديجر عن القليل من المباريات بسبب مشكلة عضلية، بينما حصل على راحة 83 دقيقة فقط أمام إسبانيول هذا الموسم، من أصل 26 مباراة رسمية لريال مدريد (لعب 24 مباراة كاملة)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن عقد صاحب الـ31 عامًا ينتهي في صيف 2026، لكنه لا يفكر في الرحيل، كما أن ريال مدريد يقدر عمله بشكل جيد.

وواصلت: "يجب على الطرفين إجراء مُحادثة لوضع أسس المُستقبل، علمًا بأن سياسة مدريد في هذا الصدد واضحة، إذ تتحرك للتمديد عند الوصول إلى العام الأخير من العقد".

وختمت: "لكن لا يُستبعد في هذه الحالة إجراء تمديد هذا الصيف حتى عام 2027 أو 2028، لأن روديجر أكثر من مُجرد مُدافع في مدريد، إنه قائد".