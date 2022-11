أكثر من مجرد دعايا .. مباراة شطرنج حقيقية بين ميسي ورونالدو

التقطت الأعين الخبيرة لرواد وسائل التواصل الاجتماعية تفصيلة مهمة في الإعلان الدعائي الأخير الذي جمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

الثنائي ظهر سوياً للمرة الثانية في عمل دعائي، وهذه المرة لبيت أزياء "لويس فيتون" الشهير ضمن سلسلة دعائية خاصة. اقرأ هنا عن كواليس الصورة.

وبحسب محبي لعبة الشطرنج، الحركات في الصورة التي جمعت رونالدو مع ميسي هي لمباراة شطرنج حقيقية ومشهورة أُقيمت في 2017.

المباراة التي يتحدث عنها الرواد كانت بين ماجنوس كارلسن وهيكارو ناكامورا، وانتهت بالتعادل رغم الإعادة ثلاث مرات.

Two greats, brilliant photography and an eye for every detail... Well done Louis Vuitton.



It's actually from a real game: Carlsen vs Nakamura (2017). It ended in a draw with a threefold reputation. https://t.co/2oJA4ZsffT pic.twitter.com/br0l940Aq4