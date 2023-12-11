أكبر ندم بحياتي.. نجم أتلتيكو السابق يورط أجويرو في أزمة "زوجة دي ماريا" ويطلب الصفح!

أجويرو أخبرني أن أقول هذه الكلمات!

"سأفتح قلبي بشأن أكبر ندم في مسيرتي. إذا كان هناك شيء ندمت عليه حقًا، وأود أن أعود بالزمن لعدم القيام به مرة أخرى، فقد كان ضد أنخيل دي ماريا".

هكذا اعترف النجم البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، بأكبر خطأ في مسيرته الاحترافية.

وقال لويس، في تصريح نقلته صحيفة "ماركا": "في أتلتيكو كنا سنلعب ضد ريال مدريد، وأخبرني سيرجيو أجويرو (مهاجم أتلتيكو حينئذ) بأنني إذا اقتربت من دي ماريا وتحدثت عن زوجته (فسوف ينهار) ويخرج من المباراة".

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وأضاف: "ذهبت إليه ونطقت اسم زوجته (مع شتمه).. نظر إلي وبدا حزينا، وتغلبت عليه طوال المواجهة (لم يكن جيدًا في المباراة)".

وأعرب فيليبي عن أسفه لما حدث: "عدت إلى المنزل والندم يتملكني.. وقلت لدي ماريا: أنا آسف، لأنني فعلت ذلك، أعتذر".

يشار إلى أن ريال مدريد فاز في تلك المواجهة (2-0) بهدفي كارفاليو وأوزيل في ديربي مدريد الذي أقيم في نوفمبر 2010.