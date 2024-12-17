"إنهم أقوياء حقًا".. توني كروس يكشف عن ناديه المفضل في الدوري الإيطالي

ماذا قال النجم الألماني؟

كشف الألماني توني كروس نجم ريال مدريد المعتزل، عن النادي الذي يناسبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال كروس، في مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إنه تلقى عروضًا من أندية بالدوري الإيطالي، لكنه لم يفكر في الرحيل عن ريال مدريد.

وأوضح: "كان هناك اهتمام من أندية إيطاليا عندما كنت في إسبانيا، لكنني لم أفكر أبدًا في مغادرة لوس بلانكوس، لطالما أحببت كرة القدم الإيطالية، لكن ريال مدريد هو ريال مدريد".

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وعن ناديه المفضل (الذي يناسبه) في إيطاليا، علق: "من الصعب اختيار نادٍ واحد، لأنني لا أعرف الأجواء الداخلية، لكن في الوقت الحالي، لا أرى نفسي في وضع سيئ في إنتر، إنهم يلعبون بثقة وهدوء، ويحاولون السيطرة على مجريات اللعب، إنهم أقوياء حقًا".

وحظي توني كروس بمسيرة رائعة كأحد أعظم لاعبي خط الوسط في العصر الحديث، علمًا بأنه توّج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، كما فاز بكأس العالم مع ألمانيا عام 2014.