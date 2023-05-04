"أفعال مهينة وسلوكيات مخزية" .. باريس سان جيرمان يصدر بيانًا بخصوص أزمة جمهوره مع ليونيل ميسي ونيمار

باريس سان جيرمان يصدر بيانًا بعد أزمة الجمهور مع ميسي ونيمار..

هب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للدفاع عن لاعبيه، بعد الانتفاضة التي بدأتها مجموعات من جماهير النادي ضد نجوم الفريق، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار.

ثورة جماهير فريق العاصمة الفرنسية ضد نجوم النادي بدأت من أمام مقر النادي، بعد أن تجمع العشرات من أعضاء أولتراس باريس سان جيرمان للهجوم على ميسي، بعد تأكيد قراره بعدم تجديد عقده مع النادي.

الأمر لم يقتصر على ميسي، حيث توجهت مجموعة أخرى إلى منزل نيمار، مع مطالبة البرازيلي بالرحيل فورًا عن باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي، وفي بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ندد بتلك التصرفات، مع تقديم الدعم الكامل للاعبي الفريق.

وجاء في البيان: "يدين باريس سان جيرمان بأشد العبارات الأفعال المهينة التي لا تطاق لمجموعة صغيرة من الأفراد، والتي حدثت يوم الأربعاء".

وأضاف: "مهما كانت الاختلافات، لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال، يقدم النادي دعمه الكامل للاعبيه وإدارته ولكل المعنيين بعد هذه السلوكيات المخزية".