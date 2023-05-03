ليس ليونيل ميسي وحده .. ثورة أولتراس باريس سان جيرمان تطال نيمار!

جمهور باريس سان جيرمان بدأ ما يشبه الثورة ضد نجوم الفريق..

يبدو أن جمهور نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر تطهير النادي من كل اللاعبين الذين يراهم لا يقدمون الإضافة المرجوة للنادي، ويتقاضون مبالغ باهظة رغم ذلك.

أولتراس باريس سان جيرمان قام خلال الساعات القليلة الماضية بمحاصرة مقر النادي في مظاهرة حاشدة، وهتف ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد التقارير التي أكدت قراره بالرحيل عن "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي.

غضب جمهور باريس سان جيرمان لم يتوقف فقط عن ميسي، بل امتد إلى البرازيلي نيمار زميله في الفريق، وأحد أبرز النجوم في النادي.

وانتشر مقطع فيديو عبر أحد الحسابات المتخصصة في تغطية أخبار باريس سان جيرمان في وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف توجه الجماهير الباريسية إلى منزل نيمار في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية.

وحسب مقطع الفيديو، فقد طالب المتجمعون أمام منزل البرازيلي برحيله عن باريس سان جيرمان في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن نيمار، وبعد بداية مذهلة للموسم الحالي، تعرض لإصابة في الكاحل منذ أواخر فبراير الماضي أجبرته على الخضوع إلى جراحة ستبعده حتى نهاية الموسم.