بصمة مميزة في 71 دقيقة

توج الشاب الصاعد إندريك مع فريقه بالميراس بلقب بطولة ولاية ساو باولو (باوليستا)، للعام الثالث على التوالي، بعدما لعب دور البطولة في الفوز على سانتوس (2-0) في إياب النهائي، ليعوّض خسارة الذهاب بهدف نظيف.

وحصل ابن الـ17 عامًا، الذي سينتقل إلى ريال مدريد الصيف المقبل، على ركلة جزاء ترجمها بنجاح رافايل فيجا في الدقيقة 33، كما بدأ هجمة الهدف الثاني، الذي سجله الأرجنتيني أنيبال مورينو (67).

وإجمالًا، صنع إندريك 3 فرص لزملائه، واستعاد 3 كرات، وفاز بنسبة 75% من الالتحامات، وكان سببًا رئيسيًا في الهدفين.

وشارك إندريك لمدة 71 دقيقة، قبل أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، التي أمضى آخر 20 دقيقة منها في توتر على مقاعد البدلاء، قبل أن يطلق العنان للفرح.

وهكذا أضاف إندريك لقبه الخامس في عامين فقط كمحترف (2 دوري برازيلي، 2 بطولة باوليستا، كأس السوبر البرازيلي).