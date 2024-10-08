"أفضل لاعب في إنجلترا".. روني يفضل نجم البريميرليج "المختفي" على بيلينجهام وبالمر!

ماذا قال أسطورة الكرة الإنجليزية؟

تحدث أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني عن أفضل لاعبي منتخب إنجلترا في الوقت الحالي، بينما يستعد الأسود الثلاثة لمواجهة اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال روني، في تصريحات لراديو " TalkSport": "أفضل لاعب في إنجلترا هو فيل فودين نجم مانشستر سيتي، متقدمًا على كول بالمر لاعب تشيلسي وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد".

وقال مدرب بلايموث الحالي في الدرجة الثانية الإنجليزية: "بالنسبة لي الأفضل هو فودين، أعلم أنه لم يلعب كثيرًا هذا الموسم، لكنه -في أفضل حالاته- أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا".

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وأضاف: "كول بالمر قدم أداءً مثيرًا منذ رحيله إلى تشيلسي، ويمكنك أيضًا التحدث عن كل ما يفعله جود بيلينجهام في ريال مدريد، لكن بالنسبة لي الأفضل هو فودين، أنا أستمتع حقًا بمشاهدته".

ويتعين على لي كارسلي، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، تحديد أي من اللاعبين الثلاثة سوف يستبعد من التشكيل الأساسي، بعد أن أصبح الثلاثي متاحًا الآن.

وغاب بيلينجهام عن آخر مباراتين للمنتخب بسبب الإصابة، علمًا بأن بالمر هو الشخص الذي تم التضحية به في بطولة أوروبا (يورو 2024) ، حيث لعب كل المباريات كبديل، بما في ذلك النهائي الذي سجل فيه هدفًا ضد إسبانيا.