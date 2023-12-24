أليكسيا بوتياس تحسم مصيرها في السعودية

هذا هو العرض الأخير!

زارت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة فريق سيدات برشلونة لكرة القدم، مركز التدريب الإقليمي الخاص بتدريب لاعبات الكرة النسائية بمدينة جدة السعودية.

وجاءت زيارة أليكسيا إلى السعودية، بينما تفكر في اتخاذ قرار بشأن تجديد عقدها مع النادي الكتالوني، الذي ينتهي الصيف المقبل.

وتلقت أفضل لاعبة في العالم مؤخرًا عرضين مغريين أحدهما للانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي، والآخر من الدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقدم مسؤولو برشلونة عرضا لأليكسيا من أجل تجديد تعاقدها بعرض مالي آخر، بعدما أبدت اعتراضها على آخر عرض تم تقديمه لها، على أن يكون "المقابل المالي المعروض عليها مقابل سنتين فقط بدلًا من 3 سنوات".

وحسب شبكة "MD": "نقل النادي لوسائل الإعلام أن هذا هو العرض الأخير، وأنه لم يتبق للاعبة سوى الرد سواء قبلت أم لا".