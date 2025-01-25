ماذا قال بيب؟

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن "البداية غير الجيدة" للمدافع عبد القادر خوسانوف، الذي خاض أولى مبارياته مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب خوسانوف بخطأ قاتل في هدف تشيلسي الوحيد في المباراة (3-1)، وذلك بعدما فشل في تشتيت الكرة برأسه في الدقيقة الثانية من المباراة.

وبعد دقيقة واحدة، ارتكب المدافع الأوزبكي خطأ ثانيًا في تمرير الكرة، قبل أن يحاول تصحيح خطئه بمخالفة ورطته في بطاقة صفراء مبكرة.

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وسُئل المدرب الإسباني عما إذا كان قد فكر في استبدال خوسانوف بعد 5 دقائق من المباراة، فختم: "يجب أن أتعلم الروسية أو الأوزبكية لأتواصل معه، إنه لا يتحدث الإنجليزية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد صعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء تلك المباراة.