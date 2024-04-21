بعدما أعلن كرهه له .. جون أوبي ميكيل يفاجئ كريستيانو رونالدو برأيه عن النصر

أسطورة تشيلسي يختار الفريق المفضل بالنسبة له في السعودية..

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ربما البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، ليس لديه أي مشكلة مع النيجيري جون أوبي ميكيل؛ نجم تشيلسي الإنجليزي الأسبق، لكن الأخير على النقيض من ذلك تمامًا..

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النيجيري الذي يعمل حاليًا كمحلل فني في قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تم سؤاله في الاستوديو التحليلي أمس السبت، عن الفريق الذي سيختار ما إذا تلقى عرضًا من دوري روشن السعودي، فأبى ألا يجاوب دون تفسير، فكان تفسيره موجهًا لتجديد "كرهه" للدون.

أوبي ميكيل قال بعد سؤاله: "بالطبع لن أنضم لنادي رونالدو، إنما سأنضم للهلال حيث يلعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش".

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هذا التصريح يعيد للأذهان ما قاله أسطورة البلوز قبل عام تقريبًا، إذ خرج منتقدًا رونالدو على طريقة تعامله في فترته الأخيرة بمانشستر يونايتد موضحًا لـ"دي أي": "لم أكن يومًا من معجبي رونالدو، بالنسبة لي عندما يملك أي لاعب كل هذا الغرور، لا أفهمه حقًا!، فبالنسبة لي لم يكن أبدًا أحد هؤلاء للاعبين الذين أعجب بهم، بل أن ميسي كان دائمًا هو المفضل عندي".

يذكر أن رونالدو كان قد انضم للنصر في الميركاتو الشتوي 2023 بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده على خلفية هجومه على إدارة النادي ومدربه وزملائه اللاعبين في حواره مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان.

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