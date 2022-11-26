"لا أحب رونالدو لغروره لكن لم يكن يجب أن تنتهي مسيرته في يونايتد بهذا الشكل"

جون أوبي ميكيل يؤكد أنه لم يحب رونالدو قط!

انتقد جون أوبي ميكيل تصرفات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق بعد تصريحاته الأخيرة في حق النادي والملاك والمدير الفني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ميكيل لـ "دبي أي" وقال فيها: "لم أكن من المعجبين برونالدو حقًا، بالنسبة لي عندما يملك أي لاعب هذا القدر من الغرور لا أفهمه حقًا".

وأضاف: "بالنسبة لي لم يكن أبدًا أحد هؤلاء الذين أعجب بهم، لهذا كان ميسي دائمًا هو المفضل عندي حقًا".

وأردف: "لو خرج لاعب ما وقام بمثل تلك المقابلة وقمت التوقيع مع في يناير ما الذي يمنعه من فعل الأمر نفسه معك".

وأنهى كلماته: "بالنسبة لي لقد كان سيناريو كارثيًا، لقد قدم الكثير للنادي وأن أرى الأمر ينتهى بهذا الشكل فهو أمر مريع، لم يكن يجب أن يقوم بتلك المقابلة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن عن فسخ التعاقد بشكل ودي مع رونالدو عقب تصريحاته التي هاجم فيها النادي وملاكه والمدير الفني.