أعلن رحيله عن منتخب الجزائر نهائيًا؟ .. رياض محرز يعترف بالفشل ويكشف المتهم الأول في إفريقيا!

أول تصريح رسمي من رياض محرز بعد الفشل الإفريقي

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أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، عن إحباطه الكبير؛ بعد توديعه مسابقة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، من دور المجموعات.

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منتخب الجزائر ودع النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024؛ ليتم فسخ عقد المدير الفني الجزائري جمال بلماضي، بشكل رسمي.

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق الجزائرية"، بعد عودة بعثة المنتخب إلى البلاد: "لم نكن جيدين، ولم نقدم المستوى المطلوب.. خرجنا من الدور الأول (مرتين)؛ لذلك كان الأمر صعبًا".

وحمّل نجم النادي الأهلي، الإعلام الجزائري جزءًا كبيرًا من مسؤولية الفشل القاري؛ معتبرًا أنهم مارسوا ضغطًا سلبيًا على نجوم المنتخب الوطني.

وأشاد رياض محرز، بجيل منتخب الجزائر، الذي حقق العديد من الإنجازات في السنوات القليلة الماضية؛ قائلًا: "توّجنا بكأس أمم إفريقيا 2019، ولم نتلقَ الخسارة إلا في 6 مباريات فقط خلال ست سنوات"، مضيفًا: "لكن لدينا بعض الإخفاقات كذلك؛ منها عدم التأهل إلى كأس العالم (قطر 2022)".

وأثار محرز في نهاية حديثه "الجدل"، بالتزامن مع أنباء اعتزاله الدولي هو وعدد من اللاعبين؛ عندما صرح بأن هناك مدرب وجيل جديد سيصلون إلى المنتخب الوطني، سيفرحون الجماهير الجزائرية في السنوات القادمة.

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