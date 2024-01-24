"رفض الأهلي لعيون الكان ولكن!" .. حسم مصير جمال بلماضي رسميًا بعد فضيحة الجزائر في كأس إفريقيا

الكلمة الأخيرة في مستقبل جمال بلماضي مع منتخب الجزائر..

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حسم وليد صادي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، مستقبل جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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منتخب الجزائر تحت قيادة بلماضي، ودع النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا "الكان"، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، وذلك من دور المجموعات؛ بعد تعادلين في الجولتين الأولى والثانية، ثم الخسارة (0-1) أمام موريتانيا، في الجولة الثالثة "الأخيرة".

صادي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رحيل بلماضي عن القيادة الفنية للمنتخب الجزائري، الذي يضم في صفوفه ساحر الأهلي السعودي رياض محرز؛ وذلك بعد الإقصاء المر من البطولة الإفريقية.

وكشف رئيس اتحاد الكرة المحلي، عن أنه اتفق مع المدرب، على فسخ العقد بـ"التراضي"، مقدمًا إليه الشكر لكل ما قدّمه للمنتخب الوطني، خلال السنوات الماضية.

جمال بلماضي تولى تدريب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في عام 2018، ونجح في قيادته للتتويج بلقب أمم إفريقيا 2019؛ إلا أنه تعرض لسلسلة من الخيبات بعد ذلك؛ بالإقصاء من دور المجموعات في آخر نسختين من البطولة القارية، مع عدم التأهل إلى كأس العالم "قطر 2022".

جدير بالذكر أن بلماضي، أعلن قبل انطلاق النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا، رفضه عرضًا من الأهلي السعودي؛ من أجل المشاركة في الحدث القاري الكبير مع منتخب بلاده.

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