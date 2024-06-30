فيديو | "أعرف ما يمكنني فعله".. بيلينجهام يرد على المشككين بكلمات نارية!

ماذا قال نجم إنجلترا؟

أعرب جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا عن سعادته بقيادة الأسود الثلاثة إلى التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على سلوفاكيا (2-1) مساء اليوم الأحد في ثمن النهائي.

وسجل بيلينجهام هدف تعادل إنجلترا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4، قبل أن يحرز هاري كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول (91).

وقال بيلينجهام في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "سجلت اليوم أحد أهم أهدافي، كنا على بعد 20 أو 30 ثانية من الإقصاء، لكن انظر إلى مزاجنا الآن، هناك فارق كبير بالفعل".

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وأضاف: "إنه وقت رائع، لكن لا يزال هناك الكثير، أعرف ما يمكنني تقديمه في مثل هذه اللحظات، بغض النظر عما يقوله الناس، لقد فعلت ذلك هذا العام مع ريال مدريد وقمت بذلك من قبل مع إنجلترا، أنا سعيد فقط بمساعدة الفريق".

وختم: "تحدث الناس كثيرًا، وفي بعض الأحيان يتعين عليك أن تأخذ الأمر على محمل شخصي (في إشارة إلى المشككين)".

ويضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مع نظيره السويسري في ربع نهائي اليورو، بعدما تمكن الأخير من اجتياز عقبة إيطاليا أمس السبت بثنائية نظيفة.