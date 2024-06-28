10 حروف تكفي .. تاليسكا يواصل الرد على شائعات الرحيل عن النصر!

الجناح البرازيلي مُطارد من الأندية التركية..

لا يزال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، يواصل الرد على أنباء الرحيل عن صفوف الأصفر، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

الجناح البرازيلي الذي أحرز 25 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، في 25 مباراة مع النصر بموسم 2023-2024، لا يزال مطاردًا بأنباء الرحيل عن وصيف دوري روشن السعودي، بعد ارتباط اسمه برغبة الأندية التركية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها جلطة سراي وفنربخشة.

ونشر تاليسكا مقطع فيديو، منقولًا من نادي النصر، حول أدائه مع الفريق قبل الإصابة، في قصة عبر منصة (إنستجرام)، برسالة تحمل 10 حروف، وهي "TO VOLTANDO"، والتي تعني "أنا عائد"، في رسالة مطمئنة لجماهير العالمي، حول استعداده للعودة لدعم الفريق في الموسم الجديد.

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ويرتبط تاليسكا بعقد مع النصر حتى يونيو 2026، فيما تنتظر الجماهير عودته في الموسم المُقبل، بعد غيابه منذ مارس الماضي، نظير إجراء عملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية، على خلفية إصابته قبل مواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر للموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، الذي يشهد مشاركة الأصفر، في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن تمثيل المملكة في دوري النخبة الآسيوية، برفقة الهلال والأهلي، وبمشاركة 24 فريقًا من النخبة في القارة.