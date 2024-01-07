أصافحه أم أعانقه أم أقبله.. لاعب إنتر ميامي يكشف "أزمته" في لقاء ميسي الأول

لم نصدق أبدا ما قيل عنه... قلنا إنها كذبة!

كشف الأرجنتيني نيكولاس ستيفانيلي، عن كواليس انضمام الأسطورة ليونيل ميسي إلى فريقه إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي.

وفي يوليو الماضي، كان ميسي حائرا بين 3 خيارات، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، أولها العودة لبرشلونة، وثانيها الانتقال إلى الدوري السعودي، وآخرها إنتر ميامي، وهو ما تحقق في النهاية.

وقال ستيفانيلي، في تصريح لشبكة فوكس سبورتس: "عندما ظهرت أخبار قدوم ميسي إلى ميامي، لم نصدق ذلك. قلنا إنها كذبة وذلك لن يحدث. لم أصدق قدومه حتى التقيت به".

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وتحدث عن معضلة اتخاذ قرار بشأن "مصافحته أو تقبيله أو معانقته"، فختم: "أردت أن أفعل كل شيء. أعطيته قبلة وبدأنا نتحدث".

وقدم ميسي بداية مثالية مع إنتر ميامي، وحصل الفريق على لقب كأس الدوريات، لكنه رغم ذلك، فشل في التأهل إلى الدور الإقصائي للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.