أشعر بآلام في المعدة" .. توماس مولر يسخر من العروض السعودية!

توماس مولر لديه رد خاص على العروض التي وصلت له

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تلقي النجم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني عروضًا من السعودية وأمريكا، من أجل الاختيار بينها. "اقرأ التفاصيل"

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وينتهي عقد مولر مع نادي بايرن ميونخ في يونيو 2024، حيث يدخل الفترة الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

وقال مولر خلال تصريحات صحفية عقب لقاء بايرن أمام شالكه بالدوري الألماني: "لا زلت أرتبط بعقد مع بايرن ميونخ لمدة موسم إضافي، ولكن هناك من يكتب ويتحدث على لساني كما لو كان هذا رأيي!".

وأضاف: "نمتلك حرية التعبير، أشعر ببعض الآلام في المعدة، عندما يتم كتابة أخبار تخص رغبتي في الرحيل، ولكن تم تخفيف الآلام بعد الحديث حول أنني أمتلك الكثير من الخيارات الكبيرة، ولكني أؤكد للجميع أن هذا غير صحيح بالمرة".

واختتم توماس تصريحاته قائلًا: "يمكننا مناقشة بعض الأمور التي تخص المستقبل، وهذا أمر مثيرًا للاهتمام، ومن الطبيعي أن يتم صناعة عناوين صحفية، وهذه هي وظيفتهم، ولكن عندما يخصني الأمر، يجب أن أفعل شيئًا وأرد".

Shahid