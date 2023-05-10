الهلال أو النصر؟ .. أسطورة بايرن ميونخ يرد على العرض السعودي

أحمد فرهود
Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
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رد نجم عالمي جديد على الانتقال إلى الملاعب السعودية في ظل معركة الهلال والنصر على الصفقات

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رد النجم الألماني توماس مولر، على إمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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مولر يرتبط بعقد مع نادي بايرن ميونخ الألماني، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث يلعب في صفوف الفريق الأول؛ منذ عام 2009 وحتى الآن.

وأعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية، تلقي مولر البالغ من العمر 33 سنة، عروضًا رسمية من الدوريين السعودي والأمريكي؛ للتعاقد معه بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم الألماني، قرر الرحيل عن العملاق البافاري، في الميركاتو الصيفي القادم؛ حال استمرار استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق.

وكشفت عن أن توماس مولر، لا يرغب في الذهاب إلى السعودية أو أمريكا حاليًا؛ حيث يفضل اللعب على أعلى مستوى، حتى صيف 2024، على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم النادي السعودي، الذي يرغب في التعاقد مع مولر؛ إلا أن الهلال والنصر، على رأس الأندية التي تبحث عن تدعيم خط الهجوم، في الموسم القادم.

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