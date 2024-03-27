"أشعر بالخجل وما فعلوه يؤلم روحي".. مدرب إسبانيا يفتح النار على جماهير سانتياجو برنابيو!

رغم الأداء المميز والعرض الكبير التي شهدته مواجهة مواجهة المنتخب الإسباني الودية مع البرازيل، مساء الثلاثاء، في ملعب "سانتياجو برنابيو، إلا أن المدير الفني للاروخا لويس دي لا فوينتي لم يكن سعيدًا.

وانتهت المباراة بتعادل مثير (3-3)، حيث سجل لإسبانيا رودري (هدفين) من ركلتي جزاء بالدقيقتين 13 و87، وداني أولمو بالدقيقة 36، بينما أحرز ثلاثية البرازيل "رودريجو وإندريك وباكيتا بالدقائق 40 و50 و(90+6) من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة تتمثل في إطلاق الجماهير صافرات الاستهجان ضد ألفارو موراتا، قائد المنتخب الإسباني.

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وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "يؤلم روحي، أنه في بلدي، يصفرون على قائد المنتخب الوطني، عندما أسمع تلك الصافرات أشعر بالألم".

وأضاف: "في النهاية، هناك دائمًا أشخاص من الأقلية يبرزون، كان البرنابيو هائلًا، لكن كإسباني أشعر بالخجل عندما تطلق الصافرات ضد لاعب من إسبانيا".

وختم: "علينا أن نُنحي الولاءات للأندية جانبًا، هذا هو المنتخب الإسباني، سواء كانت مباراة ودية أم رسمية!".